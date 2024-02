Brand in Asylunterkunft in Buchs – mehrere Container zerstört

Polizeirapport

Brand in Asylunterkunft in Buchs ZH – mehrere Container zerstört

In einer Unterkunft für Asylsuchende in Buchs im Kanton Zürich ist es am Samstagabend zu einem Brand gekommen. Mehrere zusammengebaute Container brannten aus oder wurden durch Rauch beschädigt. Verletzt wurde gemäss Polizeiangaben niemand, der Sachschaden wird aber als erheblich bezeichnet.

Einsatzkräfte der Feuerwehr reinigen ihre Kleidung dem einem Einsatz auf dem Brandplatz der Asylunterkunft. Bild: keystone

Die Meldung, dass es in der Asylunterkunft auf dem Areal des Alten Bahnhofs in Buchs brenne, sei kurz nach 18.00 Uhr eingegangen, teilte die Kantonspolizei Zürich am Wochenende mit.

Als die Feuerwehren Buchs-Dällikon und Unteres Furttal eintrafen, schlugen bereits meterhohe Flammen aus den Containern, wie es in der Mitteilung weiter heisst. Die Einsatzkräfte konnten in der Folge den Brand löschen und verhindern, dass sich das Feuer auf weitere Container auf dem Areal ausbreitete.

Alle Bewohnenden konnten ihre Unterkünfte rechtzeitig verlassen. Die Gemeinde Buchs organisierte für die rund ein Dutzend betroffenen Bewohnerinnen und Bewohner Ersatzunterkünfte.

Weshalb das Feuer ausgebrochen ist, war gemäss Polizeiangaben auch am Sonntag noch unklar. Die entsprechenden Ermittlungen laufen. (sda)