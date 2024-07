Polizeirapport

31-Jähriger mutmasslich in der Linth ertrunken

Ein 31-Jähriger aus dem Kanton Glarus ist am Sonntag bei Schänis SG mutmasslich in der Linth ertrunken. Am Nachmittag fehlte von dem Rumänen jede Spur. Ein Grossaufgebot von verschiedenen Rettungskräften suchte nach dem Verschwundenen, wie die Kantonspolizei mitteilte.

Die Meldung über die im Fluss untergegangene und nicht mehr aufgetauchte Person erreichte die Notrufzentrale nach Polizeiangaben kurz nach 14.30 Uhr. Ein Grossaufgebot von Feuerwehr, Rettungsdienst, Fliessgewässerrettung, Polizeitauchern und diversen Polizeipatrouillen nahm die Suche nach dem Vermissten auf.

Verschiedene Polizeikorps und die Schweizerische Lebensrettungsgesellschaft (SLRG) warnen aktuell vor dem Baden in Flüssen. Wegen der hohen Wasserstände können unberechenbare und gefährliche Wirbel und Strömungen entstehen.

Ungeübte Schwimmerinnen und Schwimmer sowie Nichtschwimmer sollten auch am Ufer aufpassen. Ein Sturz ins Wasser könnte verheerende Folgen haben. Erst am vergangenen Mittwoch ertrank ein 19-jähriger Afghane im Zürich beim Baden in der Limmat. (sda)