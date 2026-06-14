Flohmarkt-Gelände in Kreuzlingen TG wegen Bedrohungslage evakuiert

Polizeirapport

Grosseinsatz: Flohmarkt-Gelände in Kreuzlingen TG wegen «unklarer Bedrohungslage» evakuiert

Wegen einer laut Polizei «unklaren Bedrohungslage» musste der grenzüberschreitende 24-Stunden-Flohmarkt in Kreuzlingen TG und Konstanz (D) am Ufer des Bodensees am frühen Sonntagmorgen evakuiert werden.

Das Gelände wurde evakuiert und abgesperrt. Es laufe derzeit ein Grosseinsatz im Bereich Hafenareal, meldete die Kantonspolizei Thurgau am Sonntagmorgen. Eine konkrete Gefahr für die Bevölkerung bestehe nach derzeitiger Lagebeurteilung aber nicht.

Der 24-Stunden-Flohmarkt ist ein jährlich stattfindender Anlass über zwei Tage, der an diesem Wochenende in Kreuzlingen und dem benachbarten Konstanz (D) stattfindet.

+++ Update folgt +++

(sda)