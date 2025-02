Polizeirapport

Mann bei Streit in Asylunterkunft in Unterägeri ZG verletzt - Iraker festgnommen

(Symbolbild) Bild: keystone

Bei einem Streit in einer Asylunterkunft ist am Donnerstagabend in Unterägeri ZG ein 31-jähriger Algerier durch ein Messer verletzt worden. Der mutmassliche Täter, ein 28-jähriger Iraker, wurde festgenommen.

Das Opfer hat gemäss einer Mitteilung der Strafverfolgungsbehörden vom Freitag Schnittverletzungen an den Armen und am Oberkörper erlitten. Er wurde ins Spital eingeliefert. Die Verletzungen seien nicht lebensgefährlich, hiess es in der Mitteilung. (sda)