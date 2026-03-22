Polizeirapport

Frontalkollision in Kaisten AG: 4 Personen verletzt

Ein 21-jähriger Autofahrer hat am Samstag zwischen Kaisten und Laufenburg AG eine Frontalkollision verursacht. Dabei wurden der Unfallverursacher und seine Beifahrerin leicht verletzt, die Insassen des korrekt fahrenden Autos mittelschwer.

Die Autos kollidierten frontal miteinander. Bild: Kantonspolizei Aargau

Der Unfall passierte, als der Lenker in einer Rechtskurve aus noch ungeklärten Gründen auf die Gegenfahrbahn geriet, wie die Kantonspolizei Aargau am Sonntag mitteilte.

Dort kollidierte der 21-Jährige frontal mit dem Auto eines 59-jährigen Lenkers und dessen 49-jährigen Beifahrerin. Ambulanzen brachten die Verletzten ins Spital. Der Unfallverursacher, der aus den USA stammt, musste seinen Fahrausweis vorläufig abgeben. (sda)