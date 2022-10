Polizeirapport

Solothurner Polizei nimmt mehrere mutmassliche Einbrecher fest

In Bettlach SO, Hägendorf SO und Olten SO hat die Solothurner Kantonspolizei im Verlauf dieser Woche gleich acht junge Männer festgenommen, die in Häuser eingedrungen waren oder abgestellte Fahrzeuge durchsucht hatten. Im ersten Fall stiess ein Mann beim Betreten seiner Oensinger Wohnung gleich auf mehrere mutmassliche Einbrecher.

Diese flüchteten zu Fuss und dann mit einem Fahrzeug, wie die Solothurner Kantonspolizei am Donnerstag mitteilte. Zwei Polizeipatrouillen stoppten das Fahrzeug nach etwa einer Stunde in Bettlach.

Die acht Verdächtigen sind zwischen 15 und 27 Jahre alt und stammen aus Algerien und Tunesien. Sie wurden für weitere Ermittlungen vorläufig festgenommen. Die Polizei rät in ihrer Mitteilung der Bevölkerung, verdächtige Beobachtungen umgehend zu melden. (sda)