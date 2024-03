Polizeirapport

Öl fliesst in Rebstein SG in einen Bach

Mehrere tausend Liter von mit Öl verunreinigtem Wasser sind am Dienstagnachmittag in Rebstein SG zuerst in den Eberliwiesbach und dann in andere Gewässer ausgelaufen. Der Schaden kann noch nicht beziffert werden.

Die Gewässerverschmutzung im Eberliwiesbach war um 17 Uhr gemeldet worden. Später zeigte es sich, dass auch die Bäche Dorfaach sowie Länderenaach betroffen waren.

Nach den bisherigen Erkenntnissen gelangten mehrere tausend Liter von mit Öl verunreinigtem Wasser aus einem Öltank einer Baustelle in den Eberliwiesbach. Das verschmutzte Wasser sei nicht sachgemäss entsorgt und durch einen Abwasserschacht direkt in den Bach gelangt, teilte die St. Galler Kantonspolizei am Mittwoch mit.

Es kam zum Einsatz von vier Ölsperren. Bild: Kantonspolizei St. Gallen

Die Einsatzkräfte entdeckten einen Ölfilm auf der Wasseroberfläche und sahen auch Schaum. Es wurden vier Ölsperren eingesetzt. Bisher kamen keine Fische zu Schaden. (rbu/sda)