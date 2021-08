Schweiz

Polizeirapport

Zernez: Velofahrer bei Unfall verletzt



Auto überholt Wohnmobil, das einen Velofahrer überholt: 82-Jähriger verletzt



Vier Fahrzeuge sind am Donnerstagnachmittag in Zernez GR in einen Unfall verwickelt gewesen. Eine Autofahrerin überholte ein Wohnmobil, welches gerade selbst einen Velofahrer überholte. Dieser stürzte und wurde verletzt ins Spital nach Scuol gefahren.

Bild: Kapo GR

Um 15.40 Uhr überholte der Wohnmobilfahrer den 82-jährigen Velofahrer kurz vor dem Dorfeingang auf der Ofenbergstrasse. Dabei wurde er selbst von einer Autofahrerin überholt. Diese streifte das Wohnmobil und ein parkiertes Auto, wie die Kantonspolizei Graubünden am Freitag schrieb.

Der Velofahrer stürzte zur selben Zeit und verletzte sich. Er wurde von einem Ambulanzteam vor Ort betreut und anschliessend ins Spital gefahren. Die Polizei klärt nun den genauen Unfallhergang. (sda)

