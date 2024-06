Auf Gegenfahrbahn geraten: Unfall in Gaiserwald. Bild: Kapo SG

Polizeirapport

Zwei Autofahrer bei Frontalkollision in Gaiserwald SG verletzt

Zwei Autofahrer sind bei einer Frontalkollision in der Gemeinde Gaiserwald SG am Samstagabend verletzt worden. Eines der Autos war zuvor auf die Gegenfahrbahn geraten, wie die Kantonspolizei St. Gallen am Sonntag mitteilte.

Ein 33-Jähriger sei mit seinem Auto von Abtwil SG herkommend in Richtung Engelburg SG gefahren, als sein Auto in einer langgezogenen Rechtskurve aus noch unbekannten Gründen auf die Gegenfahrbahn geraten sei. Daraufhin kollidierte das Auto laut Polizei mit demjenigen eines 28-Jährigen, der aus der entgegengesetzten Richtung kam.

Die beiden Autofahrer wurden durch den Rettungsdienst ins Spital gebracht, wie die Polizei weiter mitteilte. An den beiden Autos entstand Sachschaden von insgesamt rund 22'000 Franken.

Für die Dauer der Unfallaufnahme musste die St. Gallerstrasse für zwei Stunden gesperrt werden. (sda)