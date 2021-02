Schweiz

Polizeirapport

Zwei Verletzte nach Streit in Olten SO



Zwei Verletzte nach Streit in Olten SO

Bei einem gewaltsamen Angriff von Unbekannten sind auf dem Areal der Kantonsschule in Olten SO am Freitagabend zwei junge Männer verletzt worden. Eine Ambulanz brachte die Verletzten ins Spital. Die Täterschaft wird gesucht.

Zwischen 22.00 und 22.15 Uhr hatte sich zunächst eine Gruppe von rund fünf Personen auf dem Areal aufgehalten, wie die Kantonspolizei Solothurn am Montag mitteilte.

Dann kam eine zweite Gruppe aus 10 bis 15 jungen Männern und Frauen hinzu. Diese Personen fragten die erste Gruppe nach Alkohol. Als diese Frage verneint wurde, griffen mehrere Personen der zweiten Gruppe zwei Männer der ersten Gruppe an und verletzten diese.

Die Täterschaft verliess das Areal noch vor dem Eintreffen der Polizei und wird nun gesucht. (sda)

DANKE FÜR DIE ♥ Würdest du gerne watson und Journalismus unterstützen? Mehr erfahren (Du wirst umgeleitet um die Zahlung abzuschliessen) 5 CHF 15 CHF 25 CHF Anderer Oder unterstütze uns per Banküberweisung