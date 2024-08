Matt in Glarus Süd. Bild: kantonspolizei glarus

Polizeirapport

80-Jähriger stürzt auf Wanderung in Glarus in den Tod

Ein 80-jähriger Wanderer hat am Mittwochabend auf einer Wanderung bei Matt in Glarus Süd das Gleichgewicht verloren und ist über eine Felsformation in die Tiefe gestürzt. Dabei zog sich der im Kanton St. Gallen wohnhafte Schweizer tödliche Verletzungen zu.

Der Mann war mit seiner 73-jährigen Partnerin unterwegs, wie die Kantonspolizei Glarus am Donnerstag mitteilte. Sie waren von der Seilbahn Weissenberge aus über das Bützihoren gewandert. In einem steilen Abstieg in der Nähe des Bützihoren stürzte der Senior ab. (sda)