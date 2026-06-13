Polizeirapport

Giswil OW: Unfall auf Autobahn-Baustelle – 29-jähriger Bauarbeiter stirbt

Ein 29-jähriger Bauarbeiter ist am Freitagnachmittag bei einem Arbeitsunfall auf der A8 bei Giswil OW ums Leben gekommen. Er wurde von einem Metallelement am Kopf getroffen und verstarb trotz Reanimationsversuchen noch am Unfallort.

Der Unfall ereignete sich kurz nach 16.15 Uhr auf der Baustelle des A8-Tunnels Kaiserstuhl, wie die Kantonspolizei Obwalden am Samstag mitteilte. Der Mann wurde beim Anheben des Metallelements am Kopf getroffen.

Trotz umgehend eingeleiteter Reanimationsmassnahmen durch die Rettungskräfte verstarb der 29-Jährige noch vor Ort. Die genaue Unfallursache werde derzeit ermittelt, hiess es weiter.

Das Metallelement traf den Mann am Kopf. Bild: Kantonspolizei Obwalden

Die Bergung des Metallelements sowie des involvierten Fahrzeugs gestaltete sich aufwendig. Der Einsatz dauerte mehrere Stunden.

Im Einsatz standen der Rettungsdienst, ein Rettungshelikopter der Air Glaciers, die Feuerwehr sowie ein Care Team und die Staatsanwaltschaft. (sda)