Polizeirapport

Gockhausen ZH: Mann nach Verkehrsunfall in Spital verstorben

Bei einen Selbstunfall am Mittwochmittag in Gockhausen hat sich ein Mann Kopfverletzungen zugezogen. In der Nacht auf Donnerstag ist er im Spital verstorben.

Gegen 11.45 Uhr fuhr ein 89-jähriger Mann auf der Gockhauserstrasse Richtung Zürich. Bei der Verzweigung mit der Obere Geerenstrasse fuhr er geradeaus und kollidierte mit einer Mauer und einem parkierten Fahrzeug. Durch die Kollision zog sich der Mann Kopfverletzungen zu und musste durch den Rettungsdienst in ein Spital gebracht werden. In der Nacht auf Donnerstag verstarb der Mann im Spital.