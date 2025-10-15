Die Luzerner Polizei stellte das Auto sicher und nahm dem Lenker den Führerausweis ab. Bild: KEYSTONE

Polizeirapport

Mit 154 km/h durch 80er-Zone in Hildisrieden LU gerast

Die Luzerner Polizei hat einen Raser vorläufig festgenommen, der am Montag in einer 80er-Zone in Hildisrieden mit 154 km/h unterwegs war. Der 23-jährige Rumäne wird wegen des Rasertatbestands angezeigt.

Die Polizei stellte das Auto sicher und nahm den Lenker den Führerausweis ab, wie sie am Mittwoch in einem Communiqué schrieb.

Eine Geschwindigkeitskontrolle auf der Luzernerstrasse im Gebiet Obertanne hatte die massiv überhöhte Geschwindigkeit registriert. Eine Patrouille hielt in der Folge den Fahrer an. (sda)