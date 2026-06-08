Polizeirapport

Badeunfall in Opfikon: 7-Jähriger bewusstlos aus Becken geholt

Im Hallenbad von Glattbrugg (Gemeinde Opfikon) hat sich am Sonntagnachmittag ein Badeunfall ereignet. Kurz nach 17 Uhr sei bei Schutz & Rettung Zürich eine Meldung eingegangen, dass ein Kind aus dem Wasserbecken gezogen worden sei, das nicht mehr atme.

Wie es in einer Polizeimitteilung heisst, haben Ersthelfende und anschliessend das Ambulanzteam sofort Rettungsmassnahmen eingeleitet. Schliesslich konnte der 7-jährige Bub stabilisiert und mit unbestimmten Verletzungen ins Spital gebracht werden.

Ein Careteam der Kantonspolizei betreute vor Ort die Ersthelferinnen und Ersthelfer sowie weitere Badegäste. Wie es zum Unfall kam, wird nun abgeklärt. (vro)