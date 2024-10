In Kestenholz ist es am Dienstag zu einer Kollision zwischen zwei Fahrzeugen gekommen. bild: brk news

Polizeirapport

Kollision zwischen zwei Autos in Kestenholz SO – Rettungshelikopter im Einsatz

In Kestenholz ist es am Dienstag zu einer Kollision zwischen zwei Fahrzeugen gekommen. Dabei wurde eine Autolenkerin und ein Kleinkind schwer verletzt und mussten mit einem Rettungshelikopter in ein Spital geflogen werden. Ein weiterer Automobilist wurde zur Kontrolle in ein Spital gefahren. Die Strecke zwischen Oensingen und Kestenholz war für mehrere Stunden gesperrt.

Am Dienstag, 15. Oktober 2024, kurz vor 10.15 Uhr, war eine Automobilistin mit einem Kleinkind von Kestenholz herkommend auf der Oensingerstrasse unterwegs. Aus noch zu klärenden Gründen kam es auf offener Strecke zu einer seitlichen Frontalkollision mit einem von Oensingen herkommenden Van.

Es kam zu einer seitlichen Frontalkollision. bild: brk news

Durch die Wucht des Aufpralls drehte sich das Auto um seine eigene Achse und beide Fahrzeuge kamen schliesslich im Wiesland am Fahrbahnrand zum Stillstand. Die Automobilistin und das Kleinkind wurden nach der Bergung durch die Feuerwehr mit schweren Verletzungen von einem Helikopter der Rettungsflugwacht Rega in ein Spital geflogen.

Der Lenker des Vans verletzte sich nach ersten Erkenntnissen leicht und wurde mit einem Ambulanzfahrzeug für eine Kontrolle in ein Spital gefahren. Die Oensingerstrasse war bis kurz vor 13.30 Uhr in beide Richtungen gesperrt. Im Einsatz standen nebst mehreren Patrouillen der Kantonspolizei Solothurn, Angehörige der Feuerwehren Oensingen und Kestenholz, Angehörige des Rettungsdienstes, der NSNW, sowie zwei Abschleppfahrzeuge.

(hkl)