Mann wollte Mädchen (8) in Pratteln in ein Auto zerren



Bild: Kapo BL

Am Dienstagabend, 20. Oktober, zwischen 17.45 und 18 Uhr, fand in Pratteln ein mutmasslicher Versuch einer Kindsentführung statt. Dabei versuchte ein Mann ein 8-jähriges Mädchen in ein Auto zu zerren.

Gemäss den bisherigen Erkenntnissen der Polizei Basel-Landschaft sei das Mädchen auf der Wartenbergstrasse in Pratteln unterwegs gewesen, als sich ein kleines graues Auto ihr näherte, teilt die Kantonspolizei Baselland am Mittwoch mit.

Als das Fahrzeug auf gleicher Höhe war, habe der Mann versucht, das Kind am Arm zu packen. Das 8-jährige Mädchen konnte allerdings flüchten.

Nach Angeben der Polizei, rannte der mutmassliche Täter dem Mädchen in Richtung Gempenstrasse hinterher. Als eine unbekannte Drittperson auf die Situation aufmerksam wurde, verschwand der Mann in Richtung Muttenzerstrasse.

Angaben zur gesuchten Person:

männlich

zwischen 175 cm und 180 cm gross

mittlere Statur

braune Haare

Drei-Tage-Bart

Personen, die Angaben zum Vorfall machen können, werden gebeten, sich telefonisch bei der Einsatzleitzentrale in Liestal zu melden. Der Aufruf richtet sich insbesondere an die unbekannte Drittperson. (bzbasel)

