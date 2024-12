Verletzte nach Unfall auf mutmasslich vereister Strasse in Brittnau

Polizeirapport

Verletzte nach Frontalkollision auf mutmasslich vereister Strasse in Brittnau AG

Bei einer Frontalkollision von zwei Autos bei Brittnau AG sind am frühen Freitagmorgen die beiden Lenker mittelschwer verletzt worden. Je eine Ambulanz brachte sie ins Spital. Die Aargauer Kantonspolizei schreibt in einer Mitteilung, mutmasslich dürfte eine lokal starke Vereisung der Strasse am Ursprung des Unfalls stehen.

Aufgrund des Eises sei wohl der eine Lenker ins Schleudern gekommen und auf die Gegenfahrbahn geraten, heisst es im Communiqué vom Samstag. Verletzt wurden ein 18- und ein 28-Jähriger. An den Fahrzeugen entstand Totalschaden. Die Polizei hat Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen. (sda)