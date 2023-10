Die Unfallstelle. Bild: Kapo Solothurn

Totalschaden nach Frontalkollision zweier Autos in Härkingen SO

Ein 26-jähriger Autolenker ist am Mittwoch in Härkingen SO frontal mit einem entgegenkommenden Personenwagen kollidiert. Beide Fahrzeuglenker mussten zur Kontrolle in ein Spital gebracht werden. An den Autos entstand Totalschaden, wie die Kantonspolizei Solothurn am Donnerstag mitteilte.

Der Unfallverursacher sei um 17.30 Uhr auf der Gunzgerstrasse in Richtung Dorfzentrum von Härkingen gefahren, als er – kurz nach der Autobahnbrücke – auf die Gegenfahrbahn geraten sei. Die Gründe dafür seien noch zu klären, schreibt die Polizei. Die schrottreifen Unfallfahrzeuge hätten abgeschleppt werden müssen.

