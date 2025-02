Polizeirapport

Raubüberfall auf Postfiliale im Zürcher Kreis 10 – Polizei sucht Zeugen

Ein Unbekannter hat bei einem Raubüberfall auf die Postfiliale in Zürich-Höngg mehrere hundert Franken Bargeld erbeutet. Verletzt wurde niemand.

Der unbekannte Mann bedrohte am Freitagmorgen kurz nach 11 Uhr die Angestellte in der Poststelle an der Gsteigstrasse und forderte die Herausgabe von Bargeld. Er konnte mit mehreren hundert Franken flüchten. Die Stadtpolizei Zürich leitete umgehend eine Fahndung ein. (dab/sda)

Mehr folgt in Kürze ...