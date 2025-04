Eine 11-jährige wurde in Oberentfelden von Zug erfasst. bild: kantonspolizei aargau

Polizeirapport

Mädchen in Oberentfelden AG von Zug erfasst und verletzt

Ein 11-jähriges Mädchen ist am Dienstag in Oberentfelden AG von einem Zug der Aargau Verkehr AG (AVA) frontal erfasst und mittelschwer verletzt worden. Eine Ambulanz brachte die Jugendliche in ein Spital.

Die Kollision ereignete sich kurz vor 18.00 Uhr, wie die Kantonspolizei Aargau am Mittwoch mitteilte. Das Mädchen sei zu Fuss unterwegs gewesen und habe ein Velo gestossen. Zur gleichen Zeit sei ein Zug von Aarau kommend in Richtung Oberentfelden gefahren.

Bei der Einmündung des Uerkenwegs in die Aarauerstrasse quert die Bahnlinie der AVA die Strasse. Dieser Übergang ist mit einer Wechselblinklichtanlage sowie einer halbseitig schliessenden Barriere ausgerüstet.

Das Mädchen lief in den Gleisbereich und wurde vom herannahenden Zug frontal erfasst, wie die Kantonspolizei weiter berichtete. Die Jugendliche sei zu Boden gestürzt. Aus welchem Grund sie in den Gleisbereich geraten sei und den herannahenden Zug nicht bemerkt habe, sei zurzeit noch unklar.

Die Kantonspolizei nahm Ermittlungen auf. Die Staatsanwaltschaft leitete eine Untersuchung ein. Wegen des Unfalls kam es auf der Bahnstrecke zu Einschränkungen. (sda)