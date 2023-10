Polizeirapport

Smart kracht in Golf: Drei Schwerverletzte in Läufelfingen

Bei einer Frontalkollision zweier Autos in Läufelfingen BL sind am frühen Mittwochabend die drei Insassen schwer verletzt worden. Einer der Verletzten musste mit dem Rettungshelikopter in ein Spital geflogen werden.

Bild: kapo bl

Bei diesem handelte es sich gemäss einer Mitteilung der Baselbieter Polizei vom Donnerstag um den mutmasslichen Unfallverursacher. Der 55-jährige Mann sei um 18.00 Uhr mit seinem Smart in einer Kurve aus bis anhin nicht geklärten Gründen auf die Gegenfahrbahn geraten. In der Folge sei es zu einer Frontalkollision mit einem korrekt bergwärts fahrenden VW Golf gekommen.

Bild: kapo bl

Bei der Kollision seien sowohl der Lenker des Smarts sowie die 49-jährige Lenkerin des Golfs und deren 19-jährige Tochter schwer verletzt worden. An den beiden Unfallfahrzeugen sei Totalschaden entstanden. (sda)