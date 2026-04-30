Polizeirapport

Mann stirbt in Niederglatt SG bei Unfall mit Arbeitskarren

Ein 72-jähriger Mann ist am Mittwochabend in Niederglatt mit einem landwirtschaftlichen Arbeitskarren eine Böschung hinuntergestürzt. Dabei wurde er so schwer verletzt, dass er noch auf der Unfallstelle starb.

Ein Mann kam im Kanton St.Gallen bei einem Unfall ums Leben. Bild: kantonspolizei st.gallen

Kurz nach 19 Uhr wurde der Notrufzentrale gemeldet, dass ein Mann unter einem landwirtschaftlichen Gerät auf einer Wiese liege. Trotz einer sofort eingeleiteten Reanimation sei der 72-Jährige gestorben, teilte die St. Galler Kantonspolizei am Donnerstag mit.

Abklärungen vor Ort zeigten, dass der Mann am Nachmittag mit seinem landwirtschaftlichen Karren rückwärts eine Böschung hinuntergefahren und dabei mit einem Baum kollidiert sein könnte. Danach kippte das Fahrzeug. Der Mann fiel heraus und wurde zwischen dem Karren und der Wiese eingeklemmt. (dab/sda)