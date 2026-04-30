Polizeirapport

Töff prallt auf Autobahn bei Cham ZG in Auto: 25-Jährige stirbt

Die Mitfahrerin eines Motorrads ist am Mittwochabend bei einem Unfall auf der A4 in Cham ZG ums Leben gekommen. Der Motorradfahrer wurde schwer verletzt.

Wie die Zuger Strafverfolgungsbehörden am Donnerstag mitteilten, passierte der Unfall um 17 Uhr bei dichtem Verkehr. Eine Autofahrerin, die Richtung Luzern unterwegs war, musste abbremsen. Der hinter ihr fahrende Motorradfahrer prallte darauf hin das Heck des Wagens.

Mitfahrerin stirbt, Töfffahrer wird schwer verletzt

Die 25 Jahre alte Mitfahrerin des Motorrads habe auf der Unfallstelle reanimiert werden müssen, teilten die Strafverfolgungsbehörden mit. Sie sei dann vom Rettungsdienst in ein ausserkantonales Spital gebracht worden, wo sie ihren Verletzungen erlegen sei.

Der Motorradfahrer wurde schwer verletzt. Er wurde von der Rega in ein ausserkantonales Spital geflogen. Die 57-jährige Autofahrerin blieb unverletzt. Ein Careteam stand im Einsatz.

Der Töff prallte ins Heck des Autos. Bild: Zuger Polizei

Die genaue Unfallursache stand am Donnerstagmorgen noch nicht fest. Sie werde unter der Leitung der Staatsanwaltschaft Zug ermittelt, hiess es in der Mitteilung. Es seien sowohl für die Autofahrerin wie auch den Motorradfahrer Blut- und Urinproben angeordnet worden.

Neben der Zuger Polizei stand auch die Kantonspolizei Zürich im Einsatz. Auch mehrere Feuerwehren waren aufgeboten worden. (sda)