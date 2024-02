Polizeirapport

Ausgelaufene Flüssigkeit in Bubendorf BL sorgt für Polizeieinsatz

Am Freitagnachmittag hat eine ausgelaufene Flüssigkeit in einem Entsorgungszentrum in Bubendorf im Baselbiet für einen Polizeieinsatz gesorgt. Zehn Mitarbeitende des Unternehmens, die den Stoff eingeatmet hatten, wurden zur Abklärung ins Spital gebracht.

Messungen von Spezialisten zeigten, dass es sich mutmasslich um Triethylamin handelte, wie die Polizei Basel-Landschaft am Freitagabend mitteilte. 200 Liter des Stoffes seien ausgetreten. Der Feuerwehr sei es gelungen, den Stoff aufzufangen, zu binden und fachgerecht zu entsorgen. Es habe keine Gefahr für Bevölkerung oder Umwelt bestanden. (dab/sda)