Polizeirapport

Vermisste Frau wird tot aus Iffigbach an der Lenk geborgen

Eine Frau, die seit vergangenem Samstag an der Lenk im Simmental vermisst worden war, ist am Samstagmorgen tot geborgen worden. Das schreibt die Kantonspolizei Bern in einer Mitteilung.

Die Frau war vergangenen Samstag bei einem Spaziergang in den Iffigbach gestürzt. Eine umfangreiche Suche wurde in der Folge eingeleitet.

Am Samstagmorgen konnten die Suchdienste und ein Helikopter der Rega die leblose Person schliesslich aus dem Wasser bergen.

Gemäss der Mitteilung der Polizei dürfte es sich bei der Verstorbenen um die vermisste Frau handeln. Konkrete Hinweise auf ihre Identität würden das nahelegen, eine formelle Identifikation stehe aber noch aus.

(hah)