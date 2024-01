Polizeirapport

Lieferwagen brannte in Reichenburg SZ

Der Qualm aus der Garage Bild: Kantonspolizei Schwyz

In der Halle eines Garagenbetriebs in Reichenburg im Kanton Schwyz hat am Dienstagabend ein abgestellter Lieferwagen gebrannt. Wie die Kantonspolizei Schwyz am Mittwoch mitteilte, konnte die Feuerwehr den Brand löschen und so verhindern, dass die Flammen auf das Gebäude übergriffen. Wieso der Lieferwagen brannte, wird von der Kantonspolizei abgeklärt. (sda)