Polizeirapport

Lastwagen prallt auf der A1 in Wettingen AG in Personenwagen

Kapo ag

Auf der A1 in Wettingen AG ist am Mittwochabend ein Lastwagen beim Spurwechsel in einen parallel fahrenden Personenwagen geprallt. Dieser wurde dadurch über die Fahrbahn geschleudert, wobei sich der 57-jährige Autofahrer leicht verletzte, wie die Aargauer Kantonspolizei am Donnerstag mitteilte.

Der Unfall ereignete sich um 16.15 Uhr, als eine 29-jährige Lastwagenfahrerin vom Überhol- auf den Normalstreifen wechselte, wie es in der Polizeimitteilung heisst. Dabei habe sie den neben ihr fahrenden Personenwagen übersehen und sei mit diesem seitlich kollidiert. Durch den Aufprall habe sich das Auto mehrmals gedreht und sei bei der Mittelleitplanke zum Stillstand gekommen.

Die Lastwagenfahrerin wurde an die Staatsanwaltschaft verzeigt. Während den Räumungsarbeiten konnte die Autobahn in Richtung Bern für knapp eine Stunde nur einspurig befahren werden. (sda)