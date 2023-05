Polizeirapport

Töfffahrer prallt in St-Cergue VD frontal in Auto und stirbt

Ein 58-jähriger Motorradfahrer ist am Freitag bei einem Unfall im waadtländischen St-Cergue ums Leben gekommen. Der Franzose überholte ein Fahrzeug, als er frontal mit einem Auto aus der Gegenrichtung kollidierte.

Trotz des schnellen Eingreifens der Rettungskräfte sei der Motorradfahrer noch an der Unfallstelle verstorben, teilte die Kantonspolizei Waadt am Montag mit. Der in den Zusammenstoss verwickelte Autolenker wurde leicht verletzt. Die Polizei sucht Zeugen des Unfalls. Die Staatsanwaltschaft hat eine Untersuchung eingeleitet. (sda)