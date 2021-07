Schweiz

Polizeirapport

Motorradfahrer bei Kollision mit Auto auf Oberalpstrasse verletzt



Motorradfahrer bei Kollision mit Auto auf Oberalpstrasse verletzt

Bei der Kollision zwischen einem Motorrad und einem Auto auf der Oberalpstrasse ist am Dienstagnachmittag der Töfffahrer verletzt worden. Er hatte die Herrschaft über seine Maschine verloren, wie die Kantonspolizei Graubünden am Mittwoch mitteilte.

Der 38-jährige Motorradlenker fuhr nach 13.30 Uhr vom Oberalp Hospiz kommend über die Passstrasse in Richtung Disentis. Bei der Örtlichkeit Surpalits oberhalb Tschamut verlor er in einer Rechtskurve die Herrschaft über seine Maschine, stürzte und rutsche in einen bereits stillstehenden Personenwagen aus der Gegenrichtung.

Dabei erlitt er mittelschwere Verletzungen. Der 38-Jährige wurde durch ein Ambulanzteam des Spitals Ilanz wurde notfallmedizinisch betreut und dann von der Rega ins Luzerner Kantonsspital geflogen. Die genaue Unfallursache wird durch die Kantonspolizei abgeklärt. (sda)

DANKE FÜR DIE ♥ Würdest du gerne watson und Journalismus unterstützen? Mehr erfahren (Du wirst umgeleitet um die Zahlung abzuschliessen) 5 CHF 15 CHF 25 CHF Anderer Oder unterstütze uns per Banküberweisung