Polizeirapport

Auto kollidiert in Spreitenbach AG mit Limmattalbahn

Eine Autofahrerin ist am Sonntagnachmittag in Spreitenbach AG mit der Limmattalbahn zusammengestossen. Verletzt wurde niemand, es entstand grosser Sachschaden, wie die Kantonspolizei Aargau am Montag mitteilte.

Die beschädigten Fahrzeuge nach der Kollision. Bild: KANTONSPOLIZEI AARGAU

Die 30-jährige Automobilistin sei um 14.00 Uhr auf der Zentrumsstrasse in Spreitenbach in Richtung Zentrum unterwegs gewesen, als sie mit einer Komposition der Limmattalbahn kollidierte, die von rechts kommend die Kreuzung überquerte.

Nach ersten Erkenntnissen habe die Autofahrerin das Rotlicht missachtet. Ermittlungen der Kantonspolizei Aargau laufen. Die Lenkerin und ihr Kind im Auto seien unverletzt geblieben. Auch im Zug wurde niemand verletzt, wie die Polizei schreibt.

Hingegen seien an Auto und Tram beträchtlicher Schaden entstanden. Weil die Bahn nicht mehr weiterfahren konnte, seien Ersatzbusse im Einsatz gewesen. (dab/sda)