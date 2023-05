Polizeirapport

Telefonbetrug: Zürcher Polizist bewahrt Seniorin vor Krypto-Einzahlung

Ein Zürcher Kantonspolizist hat in seiner Freizeit im Glattzentrum in Wallisellen einen Betrug verhindert. Er bewahrte eine 64-jährige Frau davor, Geld an einem Krypto-Automaten einzuzahlen.

Der Polizist wurde am Montag um die Mittagszeit auf die Seniorin aufmerksam, wie die Kantonspolizei am Mittwoch mitteilte. Die Frau stand vor einem Krypto-Automaten, was dem Polizisten doch sehr verdächtig erschien. Dann bemerkte er, dass sie via Handy zu einer Einzahlung angeleitet wurde. Kaum sprach der Polizist die Frau an, wurde das Telefongespräch unterbrochen.

Der Polizist habe der Frau geraten, die Einzahlung sofort zu stoppen, da es sich offensichtlich um einen Telefonbetrug gehandelt habe, teilte die Polizei mit. Tatsächlich gab die Frau in der Befragung an, von einem angeblichen Polizisten angerufen worden zu sein. Dieser habe sie überzeugt, mehrere tausend Franken Bargeld bei der Bank abzuheben und das Geld am Krypto-Automaten einzuzahlen. (sda)