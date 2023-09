Polizeirapport

Frontalkollision in Maienfeld GR: 5 Menschen verletzt – 2 davon schwer

Der Unfallort. Bild: Kantonspolizei Graubünden

Bei einem Zusammenstoss eines Autos und eines Lieferwagens sind in Maienfeld GR am Samstag fünf Menschen verletzt worden, zwei davon schwer. Beide Fahrzeuge wurden von der Strasse geschleudert. Sie blieben gemäss Polizeiangaben am Waldrand total beschädigt stehen.

Ein 20-jähriger Automobilist war mit zwei weiteren Insassen laut Angaben der Kantonspolizei Graubünden kurz vor 07.30 Uhr vom Sankt Lutzisteig in Richtung Maienfeld unterwegs. Auf der Höhe der Verzweigung Fösterschule kam es aus noch nicht geklärten Gründen zur Frontalkollision mit dem entgegenkommenden Lieferwagen.

Die beiden Schwerverletzten wurden mit Helikoptern in ausserkantonale Spitäler geflogen. Die anderen drei Verletzten wurden mit den Ambulanzen ebenfalls in Spitäler gebracht.

Die vom Unfall betroffene Strasse war für rund drei Stunden komplett gesperrt. Die Feuerwehr stand mit 25 Leuten im Einsatz. Die Staatsanwaltschaft und die Polizei untersuchten die genauen Umstände, die zum Unfall führten. (sda)