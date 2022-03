Basler Polizei nimmt mutmasslichen Messerstecher fest

Der 26-jährige Mann soll einen 27-jährigen Bekannten nach einer verbalen Auseinandersetzung am Mittwochabend mit einer Stichwaffe angegriffen und verletzt haben. Der Mann ist noch vor Ort von der Polizei festgenommen worden, wie die Staatsanwaltschaft Basel-Stadt am Donnerstag mitteilte.

Der gewalttätige Streit habe kurz vor 17.30 Uhr an der Kreuzung Wiesendamm und Gärtnerstrasse stattgefunden, heisst es in der Mitteilung. Die Sanität brachte das Opfer in die Notfallstation.

Beim mutmasslichen Täter handelt es sich um einen türkischen Staatsangehörigen. Den genauen Tathergang klären die Behörden noch ab. (sda)