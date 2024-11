Polizeirapport

Ein Verletzter bei Schlägerei in Affoltern am Albis ZH

Bei einer Auseinandersetzung in Affoltern am Albis zwischen zwei Männern aus Polen ist am Samstagvormittag ein Beteiligter verletzt worden. Der mutmassliche Täter wurde festgenommen. Er ist 51 Jahre alt, das Opfer 45 Jahre.

Kurz nach 10 Uhr kam es an der Mühlebergstrasse zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei Männern, wobei als Tatwaffe ein Messer eingesetzt wurde, wie die Kantonspolizei Zürich am Samstagabend mitteilte.

Der Verletze hielt einen nicht beteiligten Autofahrer an, der ihn ins nahegelegene Spital brachte. Allerdings musste er anschliessend mit einem Rettungshelikopter in ein anderes Spital verlegt werden.

Der genaue Ablauf der Auseinandersetzung sowie die Hintergründe und das Motiv der Tat werden nun von der Staatsanwaltschaft untersucht. (sda)