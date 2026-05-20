Polizeirapport

Solothurn: Rentnerin wird von Auto angefahren und schwer verletzt

Eine 86-jährige Frau ist am Dienstagmorgen bei einer Kollision mit einem Auto in Solothurn schwer verletzt worden. Eine Ambulanz brachte sie ins Spital.

Der Unfall ereignete sich kurz vor 11 Uhr auf der Berthastrasse in Solothurn, wie die Kantonspolizei Solothurn am Mittwoch mitteilte.

Eine 44-jährige Autofahrerin habe beabsichtigt, von der Dornacherstrasse herkommend, nach rechts in die Berthastrasse einzubiegen. Dabei sei es zur Kollision mit der 86-jährigen Frau gekommen, die zu diesem Zeitpunkt die Berthastrasse habe überqueren wollen.

Die Polizei hat laut Medienmitteilung Ermittlungen zum genauen Unfallhergang aufgenommen. (sda)