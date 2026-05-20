Die Polizei hat dem Autolenker den Führerausweis abgenommen. Bild: www.imago-images.de

Polizeirapport

Ittigen BE: 20-Jähriger mit 72 km/h in 30er-Zone geblitzt

Die Berner Kantonspolizei hat einem 20-jährigen Autofahrer den Führerausweis abgenommen, nachdem er in einer Tempo-30-Zone in Ittigen mit über 70 Stundenkilometern geblitzt worden war. Der junge Mann muss sich vor der Justiz verantworten.

Er war am Samstag gegen 03.50 Uhr auf der Längfeldstrasse von Zollikofen Richtung Ittigen Zentrum unterwegs, wie die Staatsanwaltschaft Bern-Mittelland und die Berner Kantonspolizei am Mittwoch mitteilten.

Die Radaranlage mass bei dem Auto eine Geschwindigkeit von 72 km/h. Einige Stunden später konnte die Polizei den Autofahrer ermitteln. Er ist laut Mitteilung geständig, das Auto zum fraglichen Zeitpunkt gelenkt zu haben. (nil/sda)