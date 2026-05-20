Auffahrtsunfall an der Bushaltestelle der alkoholisierte Fahrzeuglenker kracht ins Heck eines Linienbusses. Bild: Kantonspolizei St. Gallen

Polizeirapport

Betrunkener Autofahrer kracht in Haag SG in einen Linienbus

Ein alkoholisierter Autofahrer ist am Dienstagmittag in Haag SG ins Heck eines Linienbusses geprallt. Der Mann wies einen Alkoholwert von 0,98 Promille auf, wie die Kantonspolizei St. Gallen am Mittwoch mitteilte.

Der Unfall geschah, nachdem der Bus an einer Haltestelle stoppte, um Passagiere ein- und aussteigen zu lassen. Am Bus sowie am Auto entstand Sachschaden von mehreren tausend Franken. Der 72-jährige Lenker des Autos musste seinen Führerausweis abgeben. (nil/sda)