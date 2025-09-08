wechselnd bewölkt13°
DE | FR
burger
Schweiz
Polizeirapport

Gotthard-Strassentunnel nach Unfall in beide Richtungen gesperrt

Gotthard-Strassentunnel war nach Unfall in beide Richtungen gesperrt

Der Gotthard-Strassentunnel war am Sonntagabend infolge eines Unfalls in beide Richtungen gesperrt. Bei einem Selbstunfall ist eine Person leicht verletzt worden.
08.09.2025, 04:3508.09.2025, 04:35

Das teilte die Kantonspolizei Uri auf Anfrage der Nachrichtenagentur Keystone-SDA mit und bestätigte damit einen Bericht des «Blick». Ein Auto sei von Süden herkommend nach einer Schwenkerbewegung in die Tunnelwand gefahren, sagte ein Mediensprecher.

Vehicles in the Gotthard Road Tunnel driving toward the tunnel portal in Goeschenen in the canton of Uri, Switzerland, pictured on August 11, 2010. (KEYSTONE/Martin Ruetschi) Verschieden Fahrzeuge fa ...
Der Gotthard-Tunnel war gut 90 Minuten gesperrt.Bild: KEYSTONE

Der Touring Club Schweiz (TCS) verwies auf seiner Webseite kurz nach 21 Uhr auf die Sperrung. Empfohlen wurde die Umleitung via A13 durch den San-Bernardino-Tunnel oder über Gotthardpass. Die Kantonspolizei ging davon aus, dass der Gotthard ab zirka 22.30 Uhr wieder befahren werden kann. (sda)

DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen