Gotthard-Strassentunnel nach Unfall in beide Richtungen gesperrt

Gotthard-Strassentunnel war nach Unfall in beide Richtungen gesperrt

Der Gotthard-Strassentunnel war am Sonntagabend infolge eines Unfalls in beide Richtungen gesperrt. Bei einem Selbstunfall ist eine Person leicht verletzt worden.

Das teilte die Kantonspolizei Uri auf Anfrage der Nachrichtenagentur Keystone-SDA mit und bestätigte damit einen Bericht des «Blick». Ein Auto sei von Süden herkommend nach einer Schwenkerbewegung in die Tunnelwand gefahren, sagte ein Mediensprecher.

Der Gotthard-Tunnel war gut 90 Minuten gesperrt. Bild: KEYSTONE

Der Touring Club Schweiz (TCS) verwies auf seiner Webseite kurz nach 21 Uhr auf die Sperrung. Empfohlen wurde die Umleitung via A13 durch den San-Bernardino-Tunnel oder über Gotthardpass. Die Kantonspolizei ging davon aus, dass der Gotthard ab zirka 22.30 Uhr wieder befahren werden kann. (sda)