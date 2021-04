Schweiz

Polizeirapport

Zwei Tote bei schwerem Selbstunfall in Dornach SO



Bei einem schweren Selbstunfall in Dornach SO sind am Mittwochabend zwei Personen ums Leben gekommen. Ein Mitfahrender erlitt schwere Verletzungen. Ein Rega-Rettungshelikopter flog die Person in ein Spital.

Zum Unfall auf der Gempenstrasse kam es kurz nach 21.00 Uhr. Der Lenker geriet in einer Kurve von der Strasse ab und kollidierte frontal mit einem Baum, wie ein Mediensprecher der Kantonspolizei Solothurn am Donnerstag auf Anfrage eine Meldung des Onlineportals 20min.ch bestätigte.

Ums Leben kamen der Lenker und ein Beifahrer. Weitere Einzelheiten zum Selbstunfall will die Kantonspolizei nach der Identifizierung der Opfer am Donnerstagnachmittag mitteilen. (sda)

