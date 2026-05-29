Polizeirapport

Pratteln BL: Brand in Magic X Filliale

Der Kanton Basel-Landschaft hat am Freitagmittag vor einem Brand im Gewerbegebiet Grüssen in Pratteln gewarnt. Dies teilte die kantonale Behörde über die Warn-App Alertswiss mit. Laut «Blick» handle es sich beim brennenden Gebäude um eine Filliale der Sex-Shop-Kette Magic X.

Der Brand führe zu einer starken Rauchentwicklung. Die Bevölkerung sei angewiesen, Fenster und Türen zu schliessen und Lüftungen sowie Klimaanlagen abzuschalten. Zudem solle man das betroffene Gebiet meiden. (nil/sda)