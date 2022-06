Alkoholisierter Autofahrer kollidiert in Krummenau SG mit Kuh

Ein alkoholisierter Autofahrer ist am frühen Samstagmorgen mit seinem Fahrzeug in Krummenau SG in eine Kuh gefahren und hat Fahrerflucht begangen. Das Tier wurde dabei so schwer verletzt, dass es vor Ort von einer Tierärztin eingeschläfert werden musste.

Der 32-jährige Autofahrer kehrte etwa eine halbe Stunde nach dem Unfall, der sich kurz nach 03.00 Uhr ereignet hatte, zu Fuss zur Unfallstelle zurück, wie die St. Galler Kantonspolizei mitteilte.

Der bei ihm durchgeführte Atemalkoholtest fiel positiv aus. Die Staatsanwaltschaft ordnete bei ihm eine Blut- und Urinprobe an. Der Führerausweis wurde ihm abgenommen. Der Unfall ereignete sich, als ein Bauer seine Kühe über eine Strasse trieb. Zur Absicherung war auf beiden Seiten ein Verkehrsposten stationiert worden. (sda)