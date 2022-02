Getötete Frau in Zürich ist eine 54-jährige Schweizerin – 23-jähriger Rumäne verdächtigt

Die Frau, die am 11. Februar tot in einer Wohnung im Stadtzürcher Kreis 4 gefunden worden ist, konnte identifiziert werden. Es handelt sich um eine 54-jährige Schweizerin. Sie wurde Opfer eines Tötungsdelikts. Dringend tatverdächtig ist ein 23-jähriger Rumäne.

Die rechtsmedizinischen Untersuchungen ergaben, dass der Tod der Frau mehr als eine Woche vor ihrem Auffinden eingetreten sein muss, wie die Kantonspolizei Zürich und die Staatsanwaltschaft am Montag mitteilten.

Der dringend Tatverdächtige befindet sich in Österreich in Haft im Zusammenhang mit einem Tötungsdelikt in Graz vom 7. Februar. Gegen den Mann hat die Zürcher Staatsanwaltschaft ein Strafverfahren eröffnet. Sie steht in engem Kontakt mit den österreichischen Behörden, wie es in der Mitteilung heisst. Die Ermittlungen dauern an. (sda)