Polizeirapport

Laster rollt am Weissenstein rückwärts in Töfflifahrer (17) – tot

Ein herrenloses Sattelmotorfahrzeug ist am Montag in Oberdorf SO rückwärts in einen stehenden Motorradfahrer gerollt und hat diesen tödlich verletzt. Der Fahrer des Sattelmotorfahrzeugs verliess die Führerkabine, bevor das Fahrzeug ins Rollen geriet.

Der Unfall ereignete sich auf der Weissensteinstrasse. Bild: Kantonspolizei Solothurn

Zum Unfall kam es gegen 14.30 Uhr, wie die Kantonspolizei Solothurn mitteilte. Aus noch zu klärenden Gründen sei das Sattelmotorfahrzeug auf einer abschüssigen Strasse ins Rollen geraten und habe den 17-jährigen Motorradfahrer erfasst. Die Polizei und die Staatsanwaltschaft Kanton Solothurn haben Ermittlungen zum Unfallhergang und zur Unfallursache aufgenommen. (sda)