Fünf Personen nach tödlicher Schlägerei in Geuensee LU in Haft



Der Hintergrund einer Auseinandersetzung, bei der am Samstagabend in Geuensee LU ein 20-Jähriger getötet worden ist, ist noch nicht geklärt. Fünf Personen befanden sich am Montag in Polizeihaft, ein weiterer Beteiligter befand sich in Spitalpflege.



Der Tatort in Greuensee Bild: brknews.tv

Die Befragungen seien noch nicht abgeschlossen, erklärte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft Luzern auf Anfrage der Nachrichtenagentur Keystone-SDA. Zur Todesursache machte er keine Angaben. Die Obduktion sei noch am Laufen, erklärte er.



Zur Auseinandersetzung war es am Samstag um 19.15 Uhr im Gebiet Schäracher in Geuensee gekommen. Über ein Dutzend Personen verschiedener Nationalitäten waren an der Schlägerei, bei der gemäss Polizei auch Gegenstände eingesetzt wurden, beteiligt. Bei dem Verstorbenen handelt es sich um einen Kosovaren.

Am Montag waren fünf Personen in Polizeihaft. Die Staatsanwaltschaft wird am Dienstag entscheiden, ob sie beim Zwangsmassnahmengericht Untersuchungshaft beantragen wird, wie es weiter hiess. (aeg/sda)