Polizeirapport

Nach Brand in Mehrfamilienhaus: Leiche im Kanton Solothurn entdeckt

In der Nacht auf Freitag kam es in Rüttenen im Kanton Solothurn zu einer Explosion in einem Mehrfamilienhaus. In der betroffenen Wohnung sei daraufhin ein Brand ausgebrochen, der mittlerweile gelöscht wurde.

«Die vom Brand betroffene Wohnung war innen wie auch aussen stark beschädigt und rund um die Liegenschaft lagen Trümmerteile», schreibt die Kantonspolizei Solothurn in einer Mitteilung. Zudem hat die Polizei bestätigt, in der Wohnung während der Löscharbeiten eine Leiche gefunden zu haben.

Die Anwohner aus angrenzenden Wohnungen mussten evakuiert werden. Warum es zur Explosion kam sowie die Identität der toten Person werden untersucht. Die Polizei sucht nun Zeugen und hat für den Verlauf des Morgens eine Pressekonferenz zum Vorfall angekündigt. (leo)

Weitere Informationen folgen...