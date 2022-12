Polizeirapport

Mann mit fast 100 Kilogramm Haschisch in Schaffhausen – verhaftet

Die Schaffhauser Polizei und das Bundesamt für Zoll und Grenzsicherheit (BAZG) haben am Donnerstagabend in Thayngen, Kanton Schaffhausen, einen Drogenkurier verhaftet. Der 28-jährige Weissrusse hatte 94 Kilogramm Haschisch in seinem Auto versteckt.

94 Kilogramm Haschisch. Bild: Schaffhauser Polizei

Der mutmassliche Drogenschmuggler ist aus Deutschland über Hofen (Gemeinde Thayngen) in die Schweiz eingereist, wie die Schaffhauser Polizei am Freitag mitteilte. Bei der Kontrolle seien in einem professionell eingebauten Hohlraum im Fahrzeug 94 Kilogramm Haschisch entdeckt worden. Der Drogenkurier wurde verhaftet und der Staatsanwaltschaft übergeben.

(yam/sda)