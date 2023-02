Polizeirapport

Mann in der Stadt Zürich verhaftet – nach fehlgeschlagenem Überfall

Ein Mann hat am Donnerstag in Brüttisellen versucht, ein Lebensmittelgeschäft zu überfallen: Nachdem er ohne Beute geflüchtet war, konnte ihn in der Stadt Zürich eine Patrouille der Stadtpolizei Zürich kurz darauf verhaften.

Der Räuber hatte das Geschäft kurz vor 13 Uhr betreten, wie die Kantonspolizei am Freitag mitteilte. Mit einer Stichwaffe habe er eine Angestellte bedroht und von ihr Bargeld gefordert – dann aber ohne Geld die Flucht ergriffen.

Beim mutmasslichen Täter, den die Polizei nach rund einer Stunde verhaften konnte, handelt es sich gemäss Mitteilung um einen 36-jährigen Schweizer.

(yam/sda)