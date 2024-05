Polizeirapport

Vier Verletzte bei Selbstunfall in Uetikon am See

Bei einem Selbstunfall am späten Sonntagabend haben sich in Uetikon am See ZH vier Personen teils schwer verletzt. Das Auto geriet in einer Kurve über die linke Fahrbahn und prallte danach unter anderem in einen Baum.

Der mit vier Männern besetzte Personenwagen war um 22.30 Uhr vom Pfannenstiel in Richtung Uetikon am See unterwegs. In einer Rechtskurve sei das Fahrzeug aus noch ungeklärten Gründen über den linken Fahrbahnrand hinausgeraten, teilte die Zürcher Kantonspolizei am Montag mit.

Vier Personen wurden teils schwer verletzt. Bild: BRK News

Das Fahrzeug kollidierte zuerst seitlich mit einem Baum und danach frontal mit einem Baumstrunk. Danach wurde das Auto über beide Fahrstreifen zurückgeschleudert und prallte gegen einen weiteren Baum, bevor es zum Stillstand kam. Kurz nachdem alle vier Insassen den Personenwagen verlassen hatten, begann das Fahrzeug zu brennen.

Ein 18- und ein 24-jähriger Mitfahrer wurden beim Unfall schwer verletzt, ein 21-jähriger Mitfahrer erlitt mittelschwere Verletzungen, der 30-jährige Fahrer kam mit leichten Verletzungen davon. Alle vier Männer mussten ins Spitäler gefahren werden.

Die genaue Unfallursache wird noch abgeklärt. Die Feuerwehr brachte den Brand rasch unter Kontrolle, konnte aber nicht verhindern, dass das Auto vollständig ausbrannte. Durch den Brand entstand ein Schaden an den Bäumen des Waldes. (rbu/sda)