Polizeirapport

95-Jähriger stirbt bei Sturz auf Wanderung im Kanton Solothurn

Ein 95-jähriger Mann ist im Kanton Solothurn bei einer Wanderung am Samstag einen steilen Abhang hinunterstürzt und ums Leben gekommen. Die Leiche wurde in unwegsamen Gelände in Balm bei Günsberg unterhalb einer Krete entdeckt.

Es gebe keine Hinweise auf eine Dritteinwirkung, teilte die Solothurner Kantonspolizei am Sonntag mit. Der Mann war den Behörden zufolge zuvor zwischen dem Balmberg und dem Niederwiler Stierenberg unterwegs. Die Leiche wurde gegen 13.30 Uhr südlich einer Verbindungsstrasse aufgefunden.

62-jähriger Rollerfahrer nach Kollision mit Auto gestorben

Auch im Kanton Wallis kam es zu einem tödlichen Zwischenfall. In St-Gingolph ist am Samstag ein Auto mit einem Roller kollidiert. Der 62-jährige Fahrer des Zweirads verlor dabei sein Leben.

Die 76-jährige Autofahrerin und der Rollerfahrer seien um 19.30 Uhr auf der Strasse von St-Gingolph nach Le Bouveret gefahren, teilte die Kantonspolizei Wallis am Sonntag mit. Aus noch nicht geklärten Gründen sei es zum Zusammenstoss zwischen der Front des Rollers und dem Heck des Personenwagens gekommen. Der Fahrer des Zweirads sei auf die Fahrbahn gestürzt und trotz sofortiger medizinischer Versorgung auf der Unfallstelle verstorben. Die Staatsanwaltschaft leitete eine Untersuchung ein. (sda)